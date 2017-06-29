醫病》求子心酸！治療不孕症竟患「卵巢過度刺激症候群」

2017-06-29 09:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕28歲偏瘦的孟太太因多囊性卵巢無法正常排卵，為一圓為母心願而接受不孕症療程，沒想到在試管嬰兒療程中，施打破卵針接受取卵手術後二天，她出現腹脹、尿量減少、噁心的感覺，經醫師檢查後發現孟太太的症狀為「卵巢過度刺激症候群」，治療後症狀得到緩解，受精卵也全數冷凍，身體復元後，再一次排卵周期時順利植入胚胎，懷孕成功。

台北慈濟醫院生殖醫學中心醫師陳怡伶說，「卵巢過度刺激症候群」會發生在不孕症治療中，醫師施打破卵針來誘導卵子成熟刺激排卵時，特殊體質者此時就容易有症狀發生。

陳怡伶說，一般女性卵巢會有許多小卵泡，但最終僅有一顆卵泡會成長，並在腦下垂體黃體激素（LH）的刺激下排出，但不孕症患者在治療過程中，必須使用排卵藥或排卵針使原本無法成長的卵泡一起成長，體內雌激素濃度大幅升高後，醫師會施打與LH成分類似的破卵針（人類絨毛膜促性腺激素，hCG）來誘導卵子成熟刺激排卵，此時，35歲以內的年輕女性、多囊性卵巢體質者、血液中雌激素過高者、身體質量指數（BMI）過低者等高危險群，就容易誘發「卵巢過度刺激症候群」。

「卵巢過度刺激症候群」在症狀表現上，從輕度的噁心、嘔吐、腹脹到腹水、體重增加，甚至是嚴重的血栓、中風、肋膜積水、器官衰竭都有可能，由於施打排卵針劑者都會有卵巢體積變大產生下腹腫脹的感覺，醫師會藉由卵巢容積及卵泡多寡來評估個案情形，通常施打破卵針劑後會請個案在家中自主管理，包括水分攝取、蛋白質攝取、注意尿量每日不可低於500 CC、體重測量每日不可大於0.5公斤等；但若出現腸胃不適、噁心、嘔吐等其他臨床表徵，則會盡快透過抽血、超音波檢查做進一步評估，判斷是否需要入院觀察，以免嚴重腹水影響器官灌流造成器官衰竭、腦中風等嚴重後果。

陳怡伶說，由於「卵巢過度刺激症候群」近年逐漸被重視，不孕症治療的醫師在治療上會格外注意，民眾也要注意自身風險評估及治療期間自我管理，千萬不可為了求子而輕忽自身安全。