真酷！2人畢業典禮…泳渡、浮潛、放流10萬九孔苗

2017-06-29 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市貢寮區福連國小今年只有2名畢業生，不過，學校設計了很酷的畢業典禮，讓這2位學生永生難忘。

《聯合報》報導，吳冠霖和鄭思婷唯2畢業生，早在2個多月就展開浮潛訓練，以能在畢業當天，完成浮潛橫渡1200公尺的貢寮卯澳灣的傳統，前幾天更跟跟農業局人員一起學起放流九孔苗。

畢業當天就是成果驗收，2人完成浮潛橫渡1200公尺的貢寮卯澳灣，以維續傳統，沿途放流約10萬九孔苗，最後潛到潛到4公尺海底，取得「小小勇士」獎狀，完成畢業儀式。家長和老師則在岸邊給他們加油及祝福。