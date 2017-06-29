網路瘋傳「乙醚名片」迷昏劫財 警方出面闢謠

近來有民眾在網路貼文指出，他開車行經新竹市區路口時，遇到有男子拿沾有乙醚的名片試圖劫財，新竹警方澄清並推測只是網路謠言。（圖截自網路）

2017-06-29 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕近來有民眾在網路貼文指出，他開車行經新竹市區路口遇到一名男子攔車，男子拿著沾有乙醚的名片試圖將他迷昏並下手劫財，這篇貼文在短短2天內就有上千人次轉發，新竹警方出面澄清，目前沒有接獲相關報案，推測應該是網路謠言。

綜合媒體報導，一名網友前天在新竹的地方臉書社團貼文寫到，26日他開車經過新竹市經國路和東大路口，停紅燈時一名陌生中年男子跑來敲車窗，假裝要借錢搭車並附上一張名片，但名片上卻加了乙醚，新竹市民要注意切勿開窗。這篇文章在短短2天內就有高過上千人次轉發，似乎引發民眾恐慌。

新竹市第一警分局樹林頭派出所長林盛運對外聲明，目前沒有接獲相關的報案，推測應該只是網路謠言，但假使民眾在路上遇到類似情況，最好別開窗並報警處理。

另外，據《東森新聞雲》報導，國內有毒物科醫師認為，把乙醚塗在名片上就將人迷昏不太可能，因為乙醚具有高揮發性，根本不可能用在不吸水的名片上，迷昏人的濃度也要很高，且還得近距離吸入才可行。