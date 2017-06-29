台灣附近熱帶擾動不只一個 吳德榮：菲海面正醞釀...

台灣附近海面有兩個熱帶擾動，琉球南方海面的熱帶擾動（a處），結構鬆散、沒有發展，但在其東南側的菲律賓海面（b處），仍有熱帶擾動，正在蘊釀。（圖擷自《洩天機教室》）

2017-06-29 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣附近海面有兩個熱帶擾動，氣象專家吳德榮指出，其中位在東南側的菲律賓海面的熱帶擾動，正在醞釀。

吳德榮在《洩天機教室》專欄指出，目前位在琉球南方海面的熱帶擾動，結構鬆散、沒有發展，不過在其東南側的菲律賓海面，仍有其他的熱帶擾動，正在醞釀。目前大部分國家的模式則模擬出，大約在週六、日前後，菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展的跡象，不過目前是否發展、會在何處，都還有比較大的「不確定性」。

根據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今起到下週四，因大範圍風向轉為東南風帶來水氣，東半部迎風面有局部短暫陣雨的機率，西半部大致晴朗，午後山區有對流發展，有較大雨勢，也會擴及西半部部分平地，由於這段期間有熱帶擾動發展，將視其路徑的不同，影響下週的天氣。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，到下週四前不會有破紀錄的高溫，西半部高溫大約都在33至35度，東半部則在32至34度，不過整體感覺還是熱，還是要注意防囇、多喝水，避免中暑。