各地高溫達35度 留意午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（29日）各地高溫約33到35度間。天氣方面，午後雷陣雨（西北雨）的範圍會比昨天擴大。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-06-29 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）各地高溫約33到35度間。天氣方面，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，午後雷陣雨（西北雨）的範圍會比昨天擴大，西半部平地出現午後雷雨的機率較過去幾天明顯提高。

氣象局表示，由於太平洋高壓的範圍略微東退及北抬，使台灣附近風場轉為偏南到東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，至於其他地方上午為晴朗的天氣，下午因為水氣增多、加上風向的關係，午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區降雨機率高以外，西半部平地出現午後雷雨的機率也會提高。溫度方面，各地高溫約33到35度間。

氣象局預估，週五至下週二（30日至7月5日）各地主要是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣，週五、週六這兩天水氣較多，南部沿海地區可能有些零星的短暫陣雨。氣溫方面，由於上午雲量較少，各地高溫大多有32至34度。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，金門、馬祖及西半部地區為普通等級，指標污染物為臭氧，其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 41 31 ~ 39 33 ~ 39 29 ~ 38

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）