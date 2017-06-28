2017衛武營童樂節7月登場 國際劇團與社區演出高雄偶故事揭幕

2017衛武營童樂節七月登場，由澳洲劇團與社區演出高雄偶故事揭幕。（記者陳文嬋攝）

2017-06-28 23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2017衛武營童樂節」將於7月1日登場，由國際知名偶劇團、台灣劇團與在地民眾打造20個大人偶，創作「半屏山湯圓」故事揭開序幕，融入虎姑婆、割耳月神等傳說，連調皮的獼猴家族也巧妙串場，呈現專屬高雄的偶故事。

今年衛武營童樂節將於戶外園區開場，由400名學童帶來踩街活動，重頭戲「我們的大人偶計畫」，邀請澳洲知名斯納夫偶劇團Snuff Puppets親抵高雄，與台灣無獨有偶工作室劇團及高雄民眾50人，歷時半個月集思廣益，打造20個大人偶，最高可達5公尺。

值得一提的是，劇團聆聽民眾訴說半屏山故事，如會割耳朵的月神、虎姑婆等傳說，感到不可思議融入劇情，獲悉柴山獼猴生態鏈與民眾生活相關，大家集思廣益創作「半屏山湯圓」故事，納入獼猴家族湊熱鬧，凸顯動物與生態保護觀念，傳達「知足常樂，不貪心」美德。

劇團編創一齣由12名民眾操偶、說書、音樂演出的偶劇「Wise Balls」，以誇張巨偶結合肢體表演，把劇場當成遊戲場，今半屏山巨型獼猴搶先曝光秀，劇團操演巨猴滿場跑，伴隨著現場音樂聲，調皮玩球、耍猴戲，逗弄民眾玩在一起，準藝術總監簡文彬也笑開懷，場面熱鬧滾滾。

衛武營準藝術總監簡文彬表示，劇團曾在2010年到高雄演出，今年與社區民眾集體創作，結合在地故事元素，打造屬於高雄、台灣的故事，隨著衛武營將於明年啟用，大人偶彷彿在迎接衛武營的誕生。

活動另推出21場演出、4場親子工作坊，門票均被搶購一空，園區每逢周末推出戶外親子音樂會、大型街頭偶戲與舞蹈派對，「花露露」人偶也將不定期現身園區，民眾也能欣賞衛武營與各國小師生創作「搞怪秘密聚落」裝置藝術，還有許多公共藝術藏身草坪與樹林間，宛如充滿驚喜的萬花筒園區。