覆鼎金3座日式墓園 高市府確定現地保存

2017-06-28 22:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕覆鼎金公墓區三座日治時期墓園，高雄市政府經審慎評估、確定採現地保存。

三座日式墳墓分別前高雄共榮汽車會社、高雄劇場創辦人大坪與一，台灣運輸株式會社社長杉本音吉，兩人一生為高雄地方產業與勞工打拚，死後也選擇葬在高雄﹔第三座是日治時期「鹽埕五虎」之一的慶雲藥行創辦人黃慶雲。

覆鼎金公墓位於原高雄縣、市交界，縣市合併後成為大高雄中心，因應城市整體發展，高市府規劃將公墓遷葬、改造為公園綠地，預計明年底完工。

三座日式墓園因對於高雄早期都市發展、勞工階層奮鬥歷史具紀念意義，地方文史團體、民代也建議留存，市府縝密評估，定調現地保存。

高市副市長史哲表示，保存城市文化及發展歷史，是市府責無旁貸的任務，高雄是一個海港城市，也是移民城市，百年來各種族群都在這片土地落地生根，三座墓園對高雄城市發展具歷史意義，將其現地保存融入公園整體設計、是市府的共識方向，除記錄城市發展印記，也紀念對高雄發展歷程具貢獻者。

文化局長尹立指出，經過研究，大坪與一、杉本音吉在日治時期，對高雄城市發展奉獻心力，也是引領高雄的勞工代表人物﹔黃慶雲則是台灣仕紳代表，為昔日「鹽埕五虎」之一，市府內部已有保存三座墓園的共識。