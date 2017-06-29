快轉發！夏日全台海景懶人包 這張表就夠了

「BLUE VILLA 藍舍」運用大面的玻璃窗，讓陽光自然灑入餐廳內，營造出舒適而明亮的用餐環境。（蔡孝如攝）

2017-06-29 07:30

〔記者林佳諄／台北報導〕想體驗看海景、嚐美食的南洋風情嗎？現在不用出國，在台灣就有許多療癒指數破表的海景餐廳，擁有絕佳視野，令人流連忘返。週末生活版特別走訪全台，精選出18家海景餐廳（詳附表），帶你在夏天免曬太陽，一樣能感受大海的熱情！

首先推薦位於新北三芝的「BLUE VILLA 藍舍」，店內仿峇里島的風格裝潢及室外的美麗景致皆是網友拍照的熱門取景處，就連偶像劇「後菜鳥的時代」、「戀愛零距離」、「大人情歌」都曾來此拍攝！

而矗立在苗栗通霄海岸線上的「石蓮園火車餐廳」，則保留了老火車原有的綠色皮椅和旋轉吊扇，同時以鐵道枕木為餐桌桌面支架和桌腳，供應令人懷念的台鐵風味鐵盒便當，遊客在車廂內用餐就能欣賞到不遠處的台灣海峽風光。

若想一邊野餐、一邊賞海，則不能錯過屏東滿州的「＋樂水」，店家提供野餐墊讓客人可在戶外吹著海風，體驗野餐的樂趣，夜晚不定時也會投放電影在外牆上，讓你夏夜裡除了吃美食、觀星空，還能有不一樣的享受！

此外，隱身在台東都蘭的「都蘭海角咖啡」，原是私人的海濱高爾夫球場，去年起變身成一處結合水上休閒活動與西班牙料理的海景餐廳，由西班牙人小飛主導餐廳、荷蘭籍主廚Nigel負責料理，利用在地食材做出海鮮燉飯、輕食點心等美味料理，甚至也能來此露營，享受開闊的草原綠地，以及太平洋的迷人海景。

【想一次把18家海景餐廳打包回家？鎖定2017.07.01週六的週末生活版，讓你這個夏天玩樂免煩惱】

「石蓮園火車餐廳」保留平快車原味，讓不少客人上車就懷念起昔日搭火車的時光。（記者李惠洲攝）

「＋樂水」可坐在草地上野餐，讓你愜意地與大自然拉近距離。（記者許麗娟攝）

「都蘭海角咖啡」有非常廣闊的草坪及迷人的山海美景相伴。（記者許麗娟攝）