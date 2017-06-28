單親兒高職讀8年 畢業證書獻88歲阿公

2017-06-28 22:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕單親兒8年高職路，永不放棄終畢業！

基隆商工資訊科學生安嘉胤，98年進基隆商工就讀，三進三出基隆商工資訊科，歷經8年終於畢業；單親從小與阿公相依為命的他說，要把這個畢業證書獻給88歲的阿公。

從小父母離異的安嘉胤，小學從台北轉回基隆，自己與阿公一起生活，98年考上基商資訊科後，他開始晚上打工賺錢養活自己，因為打工到很晚，所以幾乎無法到校上課，最後被迫休學；就這樣，98年進基商的他，休學復學、當兵又重考，再進基商資訊科，前後讀了8年。

安嘉胤回憶說，因為沒有專業，只能選擇加油站、燒烤店、超商打工，他坦承因為年輕愛玩，賺的錢沒有省吃儉用，而是買機車玩樂；直到102年當兵時，想到家人與未來突然醒悟，「只有靠讀書才能擁有強大力量，才能翻轉人生」，花了一個多月時間在部隊重拾國中課本K書，又考回基商資訊科就讀。

基商校長陳明印說，重考回基商的安嘉胤成績很優秀，模擬考都是資訊電子類第一名，但是他很有骨氣，婉拒老師資助，晚上還是去打工；他擔心安嘉胤白天上學晚上打工，蠟燭兩頭燒情況下會升學失利又傷身，請主任教官轉達校長願意資助他6000元生活費，請他不要打工專心上課，被他婉拒。

高三上學期末，安嘉胤88歲的阿公因病住院進出頻繁，安嘉胤又想要休學到醫院照顧阿公，關心他的老師電話關心，提醒他要參加統測，沒太多時間看書的他，考出67級分，國文滿級分、作文滿分的好成績；他的統測成績有機會上國立台北科技大學，校長陳明印分享他的「8年」求學路，許多校內老師聽到消息紛紛要捐款成立獎學金幫助他讀科大，被安嘉胤婉拒，他堅持要自己去賺學費。

安嘉胤說，小時候跟阿公相依為命，年少輕狂叛逆愛玩，祖孫關係緊張，最近這半年阿公進出醫院頻繁，他很擔心害怕失去阿公，他希望能就讀台北科大資訊工程系，這樣可以每天回家陪伴阿公，照顧他的晚年。

對於與自己當年一起進基商的同學，早就自科大畢業；安嘉胤笑笑的說，只要想讀書，環境再惡劣、時間再久，都永不嫌晚，他就是最好的例子。