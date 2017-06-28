桃園「爛路王」票選 環中東路「眾望所歸」

爛路票選，中壢區環中東路「眾望所歸」封王奪冠，圖為補丁後現況。（記者李容萍攝）

2017-06-28 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「我是中壢人」臉書粉絲團舉辦「爛路票選」，隨機邀請網友參加選出心目中桃園市最爛的一條路，計有3468人投票，結果出爐，環中東路以54.6％拿下爛路王寶座，排名第2、3名的則是中華路佔21.5％、中豐路10.8％，道路品質都讓網友們搖頭。市府養護工程處對此表示，環中東路預計7月10日進場施作路平，9月30日完工。

實地走訪環中東路可以發現，6月連續梅雨帶來強降雨，環中東路不堪「雨擊」，沿線滿是大小坑洞，汽機車行駛猶如「跳曼波」般顛簸，機車騎士看到這麼多坑洞心驚驚，最近還有人夜裡視線不佳，不慎「誤騎」坑洞，悽慘摔車！

近日雨過天睛，養工處合約包商到場臨時修補，在環中東路通往實踐路短短10多公尺的道路，就出現2、30個補丁。

爛路票選結果揭曉後，引起網友熱議，有人還留言揶揄「恭喜環中東路眾望所歸，實至名歸勇奪爛路之王！」「環中東路真的是不知哪時才會平？為何要像豆乾似的，一塊一塊補，難道不能整條一次鋪平嗎？」

也是「我是中壢人」臉書粉絲團團長的市議員王浩宇回應，環中東路路平預算市府早已編列，卻因為水務局雨水下水道、交通局路口號誌地下化、台電地下化、有線電視和寬頻固網佈線等工程，為避免二次施工，養工處在上述遷移完成後，7月10日進場施作路平，預計9月30日完工。

養工處也說，除了環中東路，平鎮區中豐路預計排入明年的路平專案，另外，中壢區中華路屬交通部公路總局的路權，近日已辦理區塊修復後改善。