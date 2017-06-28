明各地晴朗炎熱高溫35度 西半部嚴防午後雷陣雨

明天東南部地區和恆春半島，有可能下短暫雨。除了山區以外，西半部平地也有降午後雷陣雨的可能。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-06-28 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕明天天氣型態與今天類似，各地高溫維持在33至35度之間，上午晴朗炎熱，午後有可能下雷陣雨。不過由於風向轉為東南風，東南部地區和恆春半島，有可能下短暫雨，午後雷陣雨的範圍略為擴大，除了山區以外，西半部平地也有降雨的可能，提醒出門攜帶雨具備用。

據中央氣象局預報，明天天氣仍然維持上半天晴朗炎熱，午後下陣雨的天氣型態。不過由於太平洋高壓範圍略往東退，風向轉為東南風，迎風面的東南部和恆春半島偶爾有短暫雨的可能。其他地區午後雷陣雨的範圍也較今天稍微擴大，山區、西半部平地都有下雨的可能，帶把雨傘出門上午遮陽，下午也不怕突發的雨勢。

氣溫方面，明天全台高溫持續，各地高溫都在33度以上，台北市高溫上看35度，提醒慎防中暑。北部地區高溫32至35度；中南部地區高溫33至34度；東部地區則是33度；外島則是29至32度。

紫外線指數的方面，明天台南、高雄、屏東、花蓮、金門和澎湖為危險級，其他地區皆為過量級，外出需做好防曬。

空氣品質指標方面，明天東部和澎湖空氣品質良好，其他地區為普通。

據《天氣風險公司》，明天天氣與今天稍微不同之處在於，西半部山區也可能會有午後雷陣雨，前往山區要留意天氣變化。另外，週末要參加指考的同學，因為天氣持續高溫，可以穿著較為透氣輕鬆的衣服應考，帶把傘遮陽也防午後雨淋。

明天全台高溫持續，各地高溫都在33度以上，台北市上看35度。（圖擷取自中央氣象局）

明天台南、高雄、屏東、花蓮、金門和澎湖紫外線指數為危險級，其他地區皆為過量級。（圖擷取自中央氣象局）