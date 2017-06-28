犬貓食品可抗老化、保健心臟？ 動保團體打臉

2017-06-28 23:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市寵物食品藥物安全促進會今天公布6月訪查坊間販賣寵物食品和藥物結果，發現12家實體店面有19件標示涉及宣稱療效、誇張或易生誤解，不乏知名廠商，甚至連餅乾、肉乾都聲稱能抗老化、心血管疾病，而網路有66家近百件涉嫌違規，呼籲政府加強稽查、業者自律、消費者注意。

台中市動保處長林儒良指出，動保法在104年新增條文規定，寵物食品在標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解等情形，食品違規將限期改善，否則開罰3萬至15萬，藥品則開罰20萬至100萬。針對協會訪查結果，會進一步調查是否違法，而新法上路不久，不少業者和民眾不知道，會加強稽查和宣導，去年台中市開罰兩件。

台中市寵物食品藥物安全促進會理事長黃淑芬說，市售及網售無良寵物食品亂象充斥，抽訪實體店面中有15件包括飼料、零食和保健食品都能宣稱療效，有寵物餅乾、肉乾竟稱能抗老化、頭腦清晰或心臟保健；酵素聲稱能預防下痢，還有狗飼料能預防腹瀉，還有藥品皮膚膏標示能解決乾癬、保健膏能改善關節炎。

另4件則涉嫌標示或廣誇張或易生誤解的食、藥品，黃淑芬說，還有國際大廠的狗飼料竟涉嫌宣稱能抗老化、強化骨骼或10週內減輕體重、30天內改善皮膚與毛髮。

網路販售方面，發現66家涉及違反規定，48家75件商品涉及醫療效能，18家有21件商品誇張或易生誤解。黃淑芬說，寵物毛小孩如同家人，也要重視他們飲食安全，希望政府正視，加強查處。

市議員張立傑指出，台中市動保稽查隊僅5人，人力不足，必須擴增員額，並利用社團資源，建構完善寵物食藥安全網。