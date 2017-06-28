犬貓食品可抗老化、保健心臟？ 動保團體打臉

2017-06-28 23:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市寵物食品藥物安全促進會今天公布6月訪查坊間販賣寵物食品和藥物結果，發現12家實體店面有19件標示涉及宣稱療效、誇張或易生誤解，不乏知名廠商，甚至連餅乾、肉乾都聲稱能抗老化、心血管疾病，而網路有66家近百件涉嫌違規，呼籲政府加強稽查、業者自律、消費者注意。

台中市動保處長林儒良指出，動保法在104年新增條文規定，寵物食品在標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解等情形，食品違規將限期改善，否則開罰3萬至15萬，藥品則開罰20萬至100萬。針對協會訪查結果，會進一步調查是否違法，而新法上路不久，不少業者和民眾不知道，會加強稽查和宣導，去年台中市開罰兩件。

台中市寵物食品藥物安全促進會理事長黃淑芬說，市售及網售無良寵物食品亂象充斥，抽訪實體店面中有15件包括飼料、零食和保健食品都能宣稱療效，有寵物餅乾、肉乾竟稱能抗老化、頭腦清晰或心臟保健；酵素聲稱能預防下痢，還有狗飼料能預防腹瀉，還有藥品皮膚膏標示能解決乾癬、保健膏能改善關節炎。

另4件則涉嫌標示或廣誇張或易生誤解的食、藥品，黃淑芬說，還有國際大廠的狗飼料竟涉嫌宣稱能抗老化、強化骨骼或10週內減輕體重、30天內改善皮膚與毛髮。

網路販售方面，發現66家涉及違反規定，48家75件商品涉及醫療效能，18家有21件商品誇張或易生誤解。黃淑芬說，寵物毛小孩如同家人，也要重視他們飲食安全，希望政府正視，加強查處。

市議員張立傑指出，台中市動保稽查隊僅5人，人力不足，必須擴增員額，並利用社團資源，建構完善寵物食藥安全網。

  • 台中市寵物食品藥物安全促進會等動保團體要求違法宣稱涉及療效、誇張和易生誤解寵物食藥品下架。（記者蔡淑媛攝）

    台中市寵物食品藥物安全促進會等動保團體要求違法宣稱涉及療效、誇張和易生誤解寵物食藥品下架。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中市寵物食品藥物安全促進會理事長黃淑芬指有寵物保健食品涉及宣稱療效能抗老化、心臟保健等。（記者蔡淑媛攝）

    台中市寵物食品藥物安全促進會理事長黃淑芬指有寵物保健食品涉及宣稱療效能抗老化、心臟保健等。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中市寵物食品藥物安全促進會訪查業界販賣寵物食藥品，認為充斥宣稱療效、誇張和易生誤解的廣告。（記者蔡淑媛攝）

    台中市寵物食品藥物安全促進會訪查業界販賣寵物食藥品，認為充斥宣稱療效、誇張和易生誤解的廣告。（記者蔡淑媛攝）

相關關鍵字： 動保法 寵物食品 廣告不實 療效