面對最新Petya勒索攻擊 趨勢科技教如何防範

「Petya」勒索病毒感染途徑。（趨勢科技提供）

2017-06-28 23:21

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對昨日晚間開始橫掃全歐洲的勒索病毒Petya，趨勢科技表示，與上個月造成全球大恐慌的WannaCry勒索病毒相較，Petya散播的管道主要有兩種：其一、同樣透過微軟的安全性弱點（MS17-010–Eternalblue）針對企業及消費者進行勒索攻擊，不同的是，本次Petya入侵電腦後，會修改電腦硬碟中的主要開機磁區（MBR） 設定，並建立排程工作，一小時內重新開機，一旦受害者重開機後，其電腦螢幕將直接跳出勒索訊息視窗，無法進行其他操作。

趨勢科技指出，該攻擊管道是駭客利用微軟官方的 PsExec遠端執行工具，以APT（目標式）攻擊手法入侵企業，一旦入侵成功，將可潛伏於企業內部網路中，並感染控制企業內部重要伺服器，對企業內部機密資料進行加密勒索，以達到牟利之目的。

如何防範：

趨勢科技表示，駭客攻擊透過微軟漏洞一再發生，用戶基本防範之道，就是更新修補程式，建議無論是企業用戶或是消費者，都建議安裝更新電腦作業系統最新的修補程式；尤其是跟安全性弱點MS17-010 EternalBlue 相關的安全性修補程式。

此外也可透過 GPO 或是微軟官方的說明，停用此類含有漏洞的 Windows Server Message Block （SMB） ，正確配置SMB服務才能免於此次攻擊影響，企業用戶也應嚴格管制擁有系統管理權限的使用者群組。

另外，在安裝資安防護軟體方面，趨勢科技的XGen多層式企業端產品與消費端產品都已經自動將病毒碼更新，現已可有效防範此次的Petya威脅，消費者可用PC-cillin 2017 雲端版中的勒索剋星保護重要資料，而趨勢科技也提供企業用戶Patch Support的服務，https://success.trendmicro.com/solution/1117665