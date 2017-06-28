醫病》婦罹心房顫動 過年電擊20多次搶救

羅姓婦人罹患心房顫動嚴重心衰竭，接受3D電燒，爭取時間，成功換心。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-28 23:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕58歲羅姓婦人不明原因心衰竭，罹患心房顫動，3天2頭就發病，引發呼吸困難，送急診電擊且服藥效果差，甚至曾一個過年被電擊20多次搶救，性命垂危，為爭取換心時間，接受3D燒灼手術防止再發，1年後等到心臟移植重生。

羅婦5年前接受心臟移植，重拾快樂人生，她在48歲時心衰竭，重度心房顫動，不但呼吸喘、無法行走，每次發病都感覺心臟要跳出來，非常痛苦，甚至一度罹患憂鬱症，先做電燒去除心房顫動手術，成功等到心臟移植重生，現在行動自如也開心種菜，非常快活。

中國醫藥大學附設醫院心臟血管系主任張坤正說，心房顫動是心律不整最常見的原因，盛行率達1％，10年來病患增加倍，心臟出現不規則跳動，每分鐘高達140至150下（正常為60至100下），中風機率比一般人高4倍、心衰竭高3倍，死亡率多2倍，5年內失智風險也多10.5％。

羅婦重度心房顫重也造成血液輸出率只剩20％，而且嚴重心衰竭必須換心，壽命只剩半年至1年，為爭取等心時間，張坤正為她進行3D電燒治療，燒灼阻隔左右肺靜脈在左心房不正常放電，根治心房顫動，1年後等到換心。

張坤正指出，心房顫動的症狀多元又不典型，從沒有症狀到心悸、胸悶、頭暈、無力、呼吸困難等，發生原因包括年紀老化、三高族群、菸酒和心肌梗塞、心衰竭、家族病史等，提醒民眾多注意，年過65歲，可以自行把脈檢測。

張坤正說，心房顫動患者首先要改善生活作息、睡眠品質，避免二手菸以及刺激飲食，治療服用抗心律不整的藥物控制，效果約50到60％，但如果效果不佳或藥物副作用無法適應，可選擇3D電燒治療，有健保給付，但耗材自費，他施行該治療5年共200多例，根治率有70％。