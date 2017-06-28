單一且自住房屋稅 北市7月起降至1％

台北市財政局調降6分之1的稅基，再透過稅基乘於自住稅率1.2％，讓單一且自住房屋稅率降為1％，7月上路。（記者簡榮豐攝）

2017-06-28 23:16

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲多次指出，台北市空屋率太高，空屋持有成本太低，認為3戶內自住稅率1.2％仍過於寬鬆，主張「單一且自住」應只課徵房屋稅1％。台北市財政局日前決定透過降低稅基，將「評定現值」調降6分之1，再乘上房屋稅1.2％，藉此打達到降稅至1％的效果。財政局長陳志銘說，這個方案7月1日上路，會反映在明年5月房屋稅，且不分新舊房屋，全部一體適用。

台北市不動產評議委員會5月同意調降6分之1的稅基，再透過稅基乘於自住稅率1.2％，等於可以達到稅率1％的效果。陳志銘說，方案7月1日就會公告上路，財政局會透過全國財產總歸戶撈資料，「只要夫妻及未成年子女，全國只有1戶房屋，且位於台北，就可適用於新制規則。」

陳志銘評估，將會有22.5萬戶受惠，雖然市政府將會減少1.47億元稅收，但僅占台北市房屋稅收的1％。

北市府今年3月時表示，希望單一且自住房屋可以比現有的自住稅率1.2％少，提出「調降稅率」、「調降稅基」或「編預算補貼」3種作法。不過，調降稅率事關中央，北市多次函詢調降可能性，但今年3月的居住正義論壇時，財政部賦稅署副署長吳蓮英表示，調降稅率將會影響到全國縣市財政收入，「打槍」調降稅率方案。然而，中央也授權地方政府可自行折減房屋評定現值方案，等於認同調降稅基做法。