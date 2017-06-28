打通北門雙春紅樹林水道 生態旅遊新玩法

木麻黃浸泡海水枯死，可見滄海桑田的變化。（記者楊金城攝）

2017-06-28 21:15

〔記者楊金城／台南報導〕北門雙春濱海遊憩區擁有廣達264公頃的紅樹林秘境，園區現清淤打通南側紅樹林水道，遊客搭乘遊園膠筏可深入遍布紅樹林、木麻黃枯木林的水漾森林，成為很夯的紅樹林生態旅遊新玩法。

雙春遊憩區總經理黃冠力說，雙春南側100多公頃紅樹林區有水道相通，但長年淤積，多數水道無法航行，之前膠筏只能在主要水道繞行一圈，經園區僱工清淤，打通紅樹林區1公里長的水道後，現在船行其間，暢通無阻，可航行多條小水道。

台南市觀光旅遊局將雙春遊憩區委外民營，區內紅樹林經過多年來復育和保護，遊客在雙春可以看到豐富的紅樹林和潮間帶濕地生態，是推動生態保育觀念的自然教室，也是園區最大特色。

雙春紅樹林分北側和南側兩大區塊，北側紅樹林長得如森林般茂盛，還有枯死的木麻黃形成的「忘憂林」，遊客走在木棧道就可輕鬆的遊賞紅樹林。

南側的紅樹林區則因雙春海汕沙洲倒退、海水倒灌，在紅樹林間形成許多大、小水道，造成不少木麻黃枯死，園區形容為水漾森林。

遊園膠筏航行南側紅樹林區水道現更可深入像迷宮般的紅樹林秘境探險，目前開放住宿遊客免費體驗，一般遊客體驗搭筏賞玩紅樹林1次200元，一趟航程約半小時。

相關影音

清淤打通多條紅樹林區的小水道。（記者楊金城攝）

雙春遊園膠筏深入紅樹林區秘境，生態旅遊新玩法。（記者楊金城攝）