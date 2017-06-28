林口長庚爆急診離職潮 急診學會：決策者想賺更多

林口長庚醫院急診科驚爆醫師離職潮。（記者周敏鴻攝）

2017-06-28 23:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕長庚醫院急診爆離職潮，台灣急診管理學會理事長陳維恭今直指，長庚醫院決策者「貪婪」賺得不夠、還要賺更多，醫院管理失效，而且無情無義，更擔心讓其他醫院起而仿效，造成急診全面崩盤。

中國附醫是全國急診量能第2、僅次於林口長庚，也是中國附醫急診部主任陳維恭指出，急診在目前健保給付下虧損是長期問題，現下醫院都以盈餘補貼，而長庚獲利長期名列前茅，卻以急診成本、編織罪名打壓急診，是醫院管理失效，有違醫院為非營利機構和肩負的社會責任。

陳維恭也指出，長庚作法已經失去創辦人王永慶尊重醫師的創院精神，現在決策者以粗暴、薄情寡義的精神對付醫師，令人無法接受，更擔心許多醫院高層已對急診虧損磨刀霍霍，會起而仿效，造成急診崩盤。

陳維恭說，院內急診有超過四十名醫師、每月服務急診人次約1萬4000人，全國急診量能第2名，每月虧損有1000多萬，病人24小時滯留短，有賴於調床機制控制得宜，而醫師的流動率少，也讓醫師多元發展，累積經驗和傳承，維持了急診品質，也有助提升體醫療水準。

他說，長庚管理者貪婪，導致急診醫師大量離職，把擁有豐富經驗的好醫師奉送給其他醫，中國附醫網羅好人才，第一時間聘請到長庚急診前主任邱德等6名急診醫師。

陳維恭補充說，急診醫師沒有名醫，在第一時間急救性命，全靠熱忱與責任感，人才珍貴，中國副醫兒童急診科主任謝宗學也說，兒童急診醫師上班有一半是12小時的大夜班，壓力和身體負荷難以想象，也請患者能珍惜急診資源。