抄抄寫寫掰！ 暑假作業設計食譜、扮小記者…

各校小朋友展示自己之前做的特色暑假作業範本。（記者陳昀攝）

2017-06-28 22:54

〔記者陳昀／桃園報導〕暑假即將來臨，桃園市各校分別規劃暑假作業，展現多元創意，設計健康早餐食譜、扮演小記者拍影片，揮別過去「抄抄寫寫」的制式作業，要讓學生「做中學」。

楊梅區富岡國中以小記者為主題，讓學生拍攝富岡在地特色，製成3至5分鐘的報導影片，學生王上豪、廖國智、黃柏皓、黃晟翔之前就曾拍影片介紹「呂家聲」洋樓的歷史及建築風格，從腳本、攝影、後製都一手包辦。

蘆竹區錦興國小讓學生和家人一同設計親子健康早餐食譜，還要記錄運動習慣、家事表等，促進學生自理能力、增進親子交流，另有「錦興在地逍遙遊」主題探索活動，讓學生認識在地人文。

新屋區啟文國小要求學生落實課堂所學的環保知識，確實資源回收、分類，再發揮創意進行藝術創作。

龍潭區潛龍國小給學生一人一本全白精裝書，請學生規劃清單寫作、摺紙5品、自主研究、圖文日記、時光記憶貼共5個主題，打造專屬的「夏日時光魔法書」。

桃園區中興國中設計「口述歷史作業」，讓學生訪問家人，記錄過去歷史故事，另有探討「剩男危機」解決對策的作業，讓學生假想自己是國民健康署署長，好好腦力激盪。