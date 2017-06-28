夏日泡湯？ 暑假到墾丁前 先到車城泡溫泉

四重溪溫泉公園重新整建，堪稱重生。（屏縣府提供）

2017-06-28 20:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假到墾丁還能泡湯！熱天氣泡湯的風氣近年越來越興盛，國內泡湯盛地車城四重溪的暑假專車受歡迎，屏東縣政府今年再度推出溫泉「夏季大請客」，專車將從枋寮火車站長驅直入，大眾池最低只要75元。

自7月3日到9月30日，遊客要到四重溪泡湯就有專車接送，屏東縣政府觀傳處長黃建嘉說，過去不少退休銀髮族搭火車到台東泡湯，但屏東四重溪的溫泉其實就非常優質，為方便民眾泡湯，配合四重溪公園的復修完畢，特別推出方便快捷的夏日泡湯專車，更享有泡大眾湯池半價及午餐優惠，非常划算。

屏東縣政府近年來積極打造四重溪溫泉景觀，並以車城鄉在地農特產洋蔥為主角推出「蔥寶」形象吉祥物及主題曲，可愛模樣受到許多遊客喜愛，隨著蔥寶娃娃進駐溫泉公園迎賓，已成為遊客到四重溪泡湯後，拍照打卡的熱門景點。

夏日泡湯期間的週1到週5每天早上8點30分及11時由枋寮火車站發車直達四重溪，下午3時再一班車返回枋寮火車站，單程票價為110元，敬老票55元，搭車、泡湯皆免預約，免除以往需在台26線車城轉車或再由業者接駁的不便。

除泡湯，民眾還可以到四重溪公園走走。民國22年興建的四重溪溫泉公園，登頂後就能鳥瞰整個恆春半島，景色怡人，可惜一度年久失修，縣政府自102年起進行公園景觀改善工程，已陸續完成入口迎賓廣場、溫泉泡腳池、溫泉佛神社、生態步道、景觀生態滯洪池、園區旅遊服務中心、觀景眺望亭、週邊登山棧道等設施，氣象更新。

最近縣府還有溫泉公園內佈置200支小型風車及鯉魚旗等地景藝術，迎風飄揚、轉動非常療癒，吸引不少遊客目光，現公園前7家賣店正辦理委外經營，重建的溫泉公園已成四重溪亮點。

夏日泡湯專案至9月30日止，好康多多，詳細好康的內容和配合的業者，可至臉書搜尋「蔥寶Onion Baby」粉絲頁查詢。