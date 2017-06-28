春日DRTS服務 長者省錢就醫、挽回中輟生復學

陳彥伯扶VUVU上DRTS巴士。（記者陳彥廷攝）

2017-06-28 21:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部投入約800萬在屏東縣春日鄉共同發展「需求反應式公共運輸服務（DRTS）」，是全國7試辦點中最晚但也最具成效的鄉鎮，今天立委高金素梅及公路總局局長陳彥伯先搭火車到枋寮，再坐上已被鄉民暱稱為「D巴士」的DRTS路線，春日鄉長柯自強表示，DRTS進駐後，除長者就醫方便，更意外拉回中輟生。

今年春節以前，春日鄉是全縣唯一無公車鄉鎮，公路總局表示，偏遠地區人口密度及公共運輸涵蓋率雙低，難以滿足「行」需求，補貼春日9人小巴和一卡通租賃費用，4年計畫預計將補貼約800萬元，春日鄉則透過企業捐贈，再導入21人座中巴，而DRTS實施不到半年，「載客率皆高達9成」。

公路總局長陳彥伯和立委高金素梅隨後並到枋寮醫院，扶著週三固定要看診的vuvu上D巴士，陳彥伯指出，試辦點依區域道路、民眾搭乘習性量身打造，期盼複製春日的成功模式，讓DRTS深入全台。

春日鄉共分有北3村、南3村共6條路線，各路線以每日出車的「力里國小」平均19人、「枋寮國中」平均13人線的使用率最高，其次則是北力里、南士文的就醫專車，從枋寮到春日鄉公所也分別繞經力里或是士文，日常通勤也都有不差的使用率。

鄉長柯自強說，就醫專車以鄉民就醫為主，而士文村原本動輒500元的交通費不再，有9人小巴深入士文村，原本輟學的學生，低廉的25元交通費，也減輕偏鄉就學負擔，現在就學意願提升，全部復學通車到枋寮上課。

82歲VUVU林老足表示，以前計程車來回到枋醫要600元，常常得等人一起搭才划算，現在有了DRTS，和病友「揪團」，在隨車照護人員和貼心通譯的陪同下，現在都能安心到院看診。

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