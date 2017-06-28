淡北道路拚二階環評 大度路增700米長高架橋

新北市政府規劃淡北道路進入台北市內後，從隧道出來回到地面，接上加設在大度路上的700公尺高架橋，下高架後，往前行約2公里，可接洲美快速道路。圖為大度路高架橋模擬圖。（新北市政府新建工程處提供）

2017-06-28 22:22

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府新建工程處籌辦淡北道路二階環評，現有工程規劃在台北市北投區大度路上加設700公尺高架段，淡水區方向來車駛出地下隧道回到平面後，再導引上高架段。

淡北道路沿著淡水河岸興建，起於新北市淡水區淡金路口、終於台北市北投區大度路。台北高等行政法院在2013年撤銷環評；2014年12月最高行政法院駁回新北市政府、環保署上訴，工程因而中止，必須進入二階環評。

由於新北市來車將被導進台北市區，台北市政府對於此案開發始終保持反對意見，也是左右淡北道路開發與否的決定性要素之一。

新北市新建工程處企劃科長魏竹威指出，台北市對於淡北道路對北投區中央北路、大度路的影響有很大顧慮，為了說明清楚淡北道路現有規劃，於是先在台北市召開座談會，也蒐集民眾意見。

為了二階環評以及最高行政法院的判決理由，淡北道路在規劃設計上做出了調整，全長度從本來的4.7公里增加到5.4公里；淡北道路進入台北市後，將從隧道出來回到地面，接著接上加設在大度路上的700公尺高架段，下了高架後往前行約2公里，可接洲美快速道路，高架段設置點在現在的慈濟電視台附近。新工處主張，高架段將能分散車流，進而能減少現有路口的紅燈等待秒數，也可以是緊急事故發生時的備援道路。

對於淡北道路開發，有人看好這是紓解台二線交通的解答，也有人直指是拯救淡海新市鎮囤積房屋的藥方。但也有人持反對意見，認為環境景觀只有一個，禁不起建設破壞；有淡江大橋就夠了，為什麼還要再水泥造路；也有人疑問，「台二線是24小時塞車嗎？尖峰時間每條路都會塞，難道每個地方都要加開路？！」

根據新北市政府在2015年的評估，淡北道路興建工程包括私人土地徵收費用約為45億元；加設大度路上的700公尺高架段後，粗估再增2億元，因應人事成本、原物料費用上漲後的實際工程經費，尚須再詳細計算。

新工處預計在8月底辦環評公聽會，屆時在雙北都各辦一場，相關程序做足後，再送資料進環保署。新工處將於週四下午在北投區舉行座談會，會上將說明高架段設計；地方說明會宣傳單上可看到「紅燈秒數減少40％」、「每天晚15分鐘出門，多陪家人吃早餐」、「多一條備援道路」等宣傳文句，強打感性、理性訴求兼具，力求淡北道路可獲台北市政府、居民的支持。