偏鄉校長將「畢業」 挨罵學生靦腆謝恩超暖心

2017-06-28 20:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣魚池國中校長林家如，擔任校長才短短3年，因推行製茶師培訓的「紅鑽計劃」，讓喜歡實作、不擅念書的學生找到學習興趣，近年不少學生取得製茶師證照，並重返校園學習，惟林將於本學期末從魚中「畢業」，許多學生都很不捨，像今就有曾挨她罵的學生，靦腆的塞了感謝卡給她，令林家如感動不已，直呼是無敵的強心劑！

魚池國中的學生過去因為家庭因素或學習動機低落，以致常常在街頭、碼頭、陣頭閒遊，自從林家如運用魚池鄉的製茶資源，引進師資培訓，讓學生從實做中找到自信，並願意回到學校讀書，徹底改變叛逆與消極的求學態度。

只是晃眼3年過去，林家如也將離開魚池國中，學生得知都相當不捨，今林家如則在學校附近超商巡視時，突然有3、4名學生靠近竊竊私語，之後則遞上卡片就跑掉，靦腆又害羞的模樣就像是送情書一樣。

林看了卡片才知道是之前被她責罵過的學生，因知道她即將「畢業」，才提起勇氣送卡片致謝，她說，孩子是宇宙最無敵的強心劑，教書能獲得這樣的小確幸，感到很溫暖、很幸福。

林家如也說，她努力了3年，終於讓學生重回正軌，但近來考量學生考出證照後，因升學路上少有相關科系可供選擇，讓部分卻乏茶業背景的學生被迫放棄鑽研製茶，因此她毅然決定離開舒適圈，挑戰高中校長職務，盼望未來在具備製茶教學的高職任職，盼讓南投茶鄉的學子，只要有心學製茶，都能有符合的升學管道可走，讓庄腳囝仔用一技之長拚出一片天。