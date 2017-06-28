視障按摩師前進陸戰隊 教國軍DIY紓壓、防中暑

新北市部隊服務到家，邀請資深按摩師讓國軍弟兄體驗紓壓按摩。（新北市民政局提供）

2017-06-28 20:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市部隊服務列車今前進林口海軍陸戰隊66旅，除舉辦心理壓力調適課程，也與視障礙摩小棧合作，請來資深視障按摩師吳宗遠，教導300位國軍弟兄DIY按摩訣竅，在操練後簡單紓壓，同時避免在最近的大熱天裡中暑。

吳宗遠表示，國軍弟兄最常腰痠背痛，若按壓位於小指掌關節後側的後溪穴及雙膝後側的委中穴，都可有效緩解痠痛，因林口地區夏季潮濕、悶熱，除記得勤加補充水分，還可不時按摩風池、合谷以及百會3個穴道，避免中暑。

吳宗遠提醒，因溫度會影響肌肉放鬆程度，按摩時注意不要待在過熱或過冷的地方，且背部按摩一定要避開脊椎。

負責壓力調適課程的王若旆心理師則強調，掌握「自己可以控制呼吸運作」的訣竅，往往是控制自己情緒的第一步，所以「腹式呼吸法」是調適壓力最好的方式，至於血壓、心跳、指溫、肌肉張力和腦波都會因應壓力產生不同訊號，瞭解這些訊號與情緒之間的關聯，也可幫助身心放鬆。

負責戰備操演的李姓中士說，陸戰隊66旅是國軍中訓練強度數一數二的勁旅，今天的按摩教學及壓力調適都是很實用的技能，能學習自我調適，也是增強戰鬥力的ㄧ種訓練。

新北市民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市的部隊服務到家計畫，設計報稅、理財諮詢、心理壓力調適、就業服務等課程，展現一條龍服務，成為國軍弟兄另類的堅實後盾。