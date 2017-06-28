腿斷後荒山30日求生記！ 李明翰：「我一定能活下去」

李明翰說，受傷後他很快就接受意外的發生，評估自己狀況後，他自信「一定能活著下山」。（記者花孟璟攝）

2017-06-28 19:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕29歲的李明翰獨攀能高哈崙橫斷，本月20日獲救送醫，醫師檢查發現雙腿骨折、顱內輕微出血，頸椎受傷、氣胸，還做了右髖關節的半人工關節置換手術。他說，5月22日從鐵道上墜落約20米、昏迷1天1夜，醒來才發現「我怎麼在溪谷」。他說，30天過程中沒想到太多，但「經驗告訴我，我一定能活下去」！

李明翰下山後經過8天治療及手術，復原狀況良好，也做了氣胸引流手術、左小腿置入骨髓內釘，並進行右邊的半人工髖關節置換手術，目前頸椎受傷的部份也固定。醫院詢問他意願後，今天他出面對外界說明、還原他「刁山35天」始末，醫院還準備了蛋糕替他慶祝重生。

慈濟骨科醫師姚定國評估，他大約3個月時間就能不需要拐杖了，但暫時還不能爬山，因為肌肉萎縮及心肺功能還不足，需訂定漸進式的復健及訓練計畫，要回到山上「至少需要半年甚至長達一年」，但李明翰在醫師說明時，突然插話，「這就要看我自己了」。

李明翰掀開褲管，露出他傷痕累累但已癒合的膝蓋。他說，跪爬時因求生本能的緣故，膝蓋和斷腿並不覺得疼痛，自己也沒注意是不是膝蓋有破皮、受傷。而為了證明自己復原良好，他也忍著痛、從輪椅上站起來，令關心他的朋友們都感動不捨。

30多個白天和黑夜，他都在山上獨自度過，帶上山的17天糧食則吃了快1個月才吃完，人也整整瘦了10公斤。被問到「會撐不下去、會害怕嗎」？但他自我剖析「自己是很冷靜的人」，也常獨自爬山，所以他很快就接受「意外就是發生了」，他思考的習慣是「做最壞打算」，雖然最壞的狀況是自己死在山上，但他很快就確定：「我可以活下來」。他說，在一個人很接近死亡的時候「本能就會出現、驅使你想盡辦法活下去」。

李明翰是在5月13日從南投入山，經能高山、白石山後東下牡丹岩、巴沙灣山至武陵工寮後接上哈崙鐵道。李明翰說，其實他手上並沒有2016成大登山社航跡，他就是「看心情」爬山，想走鐵路就鐵路，鐵路走到不愉快了就上稜，隨遇而安「因為我到哪裡都可以睡」，但都在登山計畫內。

「這是一個意外」，李明翰為此次事件定調。他說，在5月22日這天，他在2309峰附近的鐵道上墜落，深度約20～30米溪谷，昏迷1天1夜，醒來時發現自己身在溪谷、且左小腿骨折，胸部有點痛，但當時不知道有氣胸；墜落深度則靠GPS研判。

他說，因溪谷取水方便，所以第一時間就待在溪邊住了約1星期，原地待援；但後來（6月初超大梅雨）開始下大雨、溪水暴漲，他部份裝備跟GPS都被溪水沖走，他想「再待溪谷不行了」。

於是他用右膝蓋及雙手，跪爬上攀到溪谷旁稍微上方的鐵道上，住在鐵道邊約1週，要喝水就屁股著地慢慢下去溪谷取；白天他只能看看有沒有直升機飛過來，晚上因頭燈墜落時損壞，黑漆漆的夜晚伸手不見五指，也只能睡覺，偶而會有比較不怕人的黃鼠狼、台灣獼猴從他身上跑過去。

他說，6月初他在鐵道上聽見直昇機開始飛，知道搜救開始了，他知道，要吸引直升機注意應該升狼煙，但他沒帶山刀、鋸子，只有一把小刀，沒辦法砍些樹枝，且燃料也沒了，只剩2個打火機和一些垃圾，他曾試著想要生火、卻發現火生不起來。李明翰說，直升機看不到我，都過了2個星期了還沒有搜救隊找到他，因此他開始想，需要靠自己做一些努力。

李明翰決定先把背包丟在鐵道上，花了1整天跪著爬上稜線，好不容易上到稜線「手機打開卻沒訊號」，他失望得很，忍痛又下去原來鐵道上休息了幾天。

之後李明翰再度振作，快10公斤大背包上肩、用右膝蓋及雙手攀爬，拖著斷掉的左小腿，再度奮力跪著上攀200多公尺到稜線，雖然又看到直昇機，因為樹冠濃密，「直昇機還是沒看到我」。

李明翰說，後來他放棄直昇機了，沿著稜線一路跪爬幾天，經過2418峰到2457峰附近時，5月14日早上，他拿出手機打開：「咦！有訊號！」，於是他打電話向外求援；依消防局資料共打出7通。

只是求救電話打出去了，卻因天氣不好、直升機也沒辦法飛，他手機使用一陣子也沒電，於是又他等了好幾天，因為又有鋒面報到，山區下雨，他拉起外帳「1天可以接個10公升水」，水很充足，只是糧食吃完了，唯一剩下是上山時攜帶的一小底片盒的鹽巴。

後來他決定往哈崙工作站移動，從2457峰下400米到清水溪谷、再上到大檜山的南北向稜線，沿稜往下走，還發現很多地圖上沒有的鐵道遺跡，於是他沿著鐵軌走，也決定把裝備都放棄、丟在鐵道上。他自己評估，2000公尺高的山上，夜間溫度還有10幾20度，沒有很冷，他可以直接躺平就睡。

他說，因為也不知道搜救隊會不會來，直升機又找不到他，當時他已啟動最壞打算，就是靠著膝蓋、雙手自己下山，第一步先到哈崙工作站尋找有沒有遺留的食物，若有，他要用膝蓋、雙手一個人慢慢的下山。

李明翰說，從2457峰到哈崙工作站這段下溪、又上鐵道的路線，一般腳程只要走半天就能到，而自己受傷，花了3天還走不到哈崙工作站，沿途他一邊走、想到時就「喊個兩聲」，果真到了第3天「他就喊到搜救人員了」！

李明翰說，碰到「伍元學長」（伍元和）的當下他超級開心，知道自己很快就能下山；但當時他只有簡單地打著招呼「HI，你好」，就這樣。

他說，其實在山上獨處30天，他「很可以」，因為這一切對他而言不算什麼，他曾有更長時間都待在山裡，比如中央山脈大縱走就47天了，這還不算最長的。

被問到「是否有試著讓救難人員更容易或更快找到自己」？李明翰說，事發的第一時間，他確實是沒想到太多，也因為溪谷有水很方便，但隨著時間過去、直升機從他頭上飛過好多次都沒發現他，他知道「必須做一些努力」，才會跪爬著上稜去打電話。

李明翰說，這次能高哈崙沒走完，他希望若能快快恢復到可以爬山，他盼有一天能重返哈崙補完剩下的路；。他說，為了能趕快回去爬山，他會努力做復健的。