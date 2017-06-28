危險角落變幸福農場 塗城學子開心收成

大里區塗城國小將學校一處危險角落改造城「幸福農場」，小朋友經過辛苦澆水照顧，今天開心收成。（記者陳建志攝）

2017-06-28 19:22

〔記者陳建志／台中報導〕大里區塗城國小輔導室後方的空地原本是危險角落，校方今年3月整理後闢為「幸福農場」，在3年級學童和特教班學生辛苦澆水照顧下，菜園裡長滿地瓜葉、茄子等蔬菜，今天舉行揭牌儀式後，學童開心採收，並在愛心媽媽指導下認真學切菜、煮菜，開心的說：「能吃到自己種的菜真的很興奮」。

大里塗城國小校長張永志、家長會長李文忠表示，學校輔導室後方的空地原本是危險角落，今年3月由家長會提供改造經費闢為菜園，並在「觀樹基金會」提供食農教育資源下，由3年級學童和特教班學生辛苦澆水照顧，小朋友認真投入，甚至有人連假日都主動到菜園澆水。

菜園由長期贊助學校的聖岱公司董事長廖貴枝命名為「幸福農場」，希望小朋友從中體會種菜辛苦，進而惜福愛物，今天舉行農場揭牌儀式後，小朋友開心採收地瓜葉、空心菜等蔬菜。

3年級的何柏霖、蔡侑家都說，之前曾在家種過綠豆、油菜、小白菜，不過都只是種在盆栽裡，這次是第一次在菜園種菜，強調自己種菜後，才體會農夫在大太陽下耕種的辛苦。

學校今天並安排食農教育成果發表，小朋友在愛心媽媽指導下，認真學切菜、煮菜，校長張永志、家長會長李文忠也下廚當起型男大主廚，製麵工廠董事長林瑞豐得知此活動，也提供自己生產的雞絲麵讓學童烹煮，在師生、愛心媽媽合作下，幸福農場的蔬菜變成桌上一道道的佳餚，大家坐在餐桌上都開心的說：「能吃到自己種的菜真的很興奮」。

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