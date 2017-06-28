「只能再撐一週」 鹿耳社區老人送餐快斷炊

鹿耳社區發展協會志工和大學生們送來餐點，還親切問候，阿嬤不禁哭了。（記者邱灝唐翻攝）

2017-06-28 21:08

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安南區鹿耳社區為老人送餐已達10年，但進入暑期、合作的學校餐廳暫時營業，這讓蔡登進相當煩惱。眼看著經費只剩下2萬塊，只能再維持大約一週，一旦斷炊，30位長者的三餐該怎麼辦？

蔡登進是鹿耳社區發展協會的專案經理，回想過往歲月仍然是淚眼婆娑，10年來送走8位長輩以及一名送餐夥伴，從被譏笑送不到3個月到現在，每天5點多買菜、備料、煮飯，準備長輩們的3餐，全年無休，就算遇到颱風天也風雨無阻，去年的莫蘭蒂颱風還是把飯菜熱騰騰地送到長輩手上。

蔡登進說，他會做到走不動的那一天，不忍心看見獨居長輩們有一餐沒一餐，或為了一份餐走上半小時、甚至一小時的路。有些老人家自己煮，煮到焦黑，甚至燒了起來，「每當聽到他們說『如果沒有你，我餓死一定沒人知道』，我怎麼能忍心不送！」

「說不累是騙人的。」蔡登進說，每天都要花心思設計菜色、為錢煩惱，但他對自己喊話，送餐是自願承擔，不可以抱怨也不可以喊累。

不過，蔡登進無奈地說，他們原本有和台南大學的學校餐廳合作，平時都能到那邊拿愛心便當，可是，餐廳暑假暫停營業，看著經費只剩2萬多塊，最多撐一星期，心裡十分焦急，「所以厚顏向大家求助」，希望能邀請大家加入愛心的行列，幫助鹿耳社區發展協會的送餐服務。