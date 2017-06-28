公務員複查養雞場 遭業主嗆「依你欸懶覺」

居民聲援屏東縣府農業處人員複查養雞場，但都遭拒於門外。（記者陳彥廷攝）

2017-06-28 20:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉的樂樂等5間養雞場，飄散雞屎味，引發全鄉公憤，日前還遭農委會以「不符分場原則」為由，要求限期改善；縣府農業處今天執行複查，場方未開門受檢，電話聯繫時更遭業主以「依你欸『懶覺』（台）」阻止男公務員進場，引發譁然。

樂樂等5間養雞場雞曾簽下切結要改善，卻持續引來居民抗議，農委會日前認定5雞場距離過近、無明顯區隔，廢水處理設施及排放水口都未獨立，已「不符分場原則」，要求回復當初申請的5場或變更申請為1場。

縣府農業處、水利處及鄉公所已公文通知雞場複查時間，但今天到場卻被阻於門外，電話聯絡時，更被業主以「我的場地」、「防疫期間」回絕，當男性公務員指「依畜牧法第10……」時更被直嗆，「依你欸『懶覺』（台）」等不雅言語回嗆。

農業處人員配合農委會相關函文，攜帶防疫裝備想進入複查設施改善情形，卻遭拒於門外。農業處副處長鄭永裕說，複查受阻可依違反畜牧法罰1到5萬元，至於遭出言不遜的部分，基於執行公權力及保護同仁尊嚴立場，將與法制人員研擬相關作法。

「好大官威！」到場聲援複查的枋寮鄉代表林文央則說，枋寮鄉民對雞場設訴各單位近3年，終獲「清醒」的縣府複查，但好不容易到場，卻又被拒於門外，他直指，公務員辦公卻被縣議員周碧雲其夫郭振堂出言不遜，奉勸場主之一的周碧雲，不要從第五選區到第三選區來蹂躪蹧蹋鄉民。

記者致電場方，後接獲周碧雲服務處回電指出，不針對此事作回應答覆。

相關影音