新北市首座紙圖書館！ 埔墘國小學童超開心

紙圖書館的內裝陳設令小朋友愛不釋手。（記者翁聿煌攝）

2017-06-28 20:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕節能減碳救地球，新北市板橋區埔墘國小獲得企業贊助，在新北市成立首座「綠色書香 紙圖書館」，館內均使用環保瓦楞紙做成的桌椅、書櫃，加上動物造型活潑有趣，深受學童喜愛。

正隆關懷兒童基金會與大園汽電、山隆通運等企業合作，自2014年起結合各縣市學校，陸續打造座紙圖書館，埔墘國小校長陳維穎說，埔墘國小長年致力推動永續教育，實現綠色校園理念，學校位於正隆板橋廠附近，雙方獲得共識後，第10座紙圖書館決定落腳於埔墘國小。

正隆關懷兒童基金會執行長陳階陽說，盼能讓充滿童趣、色彩明亮的紙圖書館，帶領小朋友們歡欣閱讀，館內的瓦楞紙桌椅、展示架裝飾品等都是以回收紙再造而成，並視需求做成不同厚度和重量的紙製品，紙桌椅非常耐重且堅固，背後更具資源回收再利用的環境教育意義。

學童們也參與紙展示架與紙樹的組裝，4年級學童賴彥承覺得紙可以變成家具，非常不可思議；組裝過程中更發現紙有很強的韌性，需要花一些力氣才能完成，和平常接觸的紙張形式很不一樣，3年級呂辰萱說，本以為椅子是木頭做的，坐下去發現觸感不一樣，是很新奇的體驗；館內的紙樹是她最喜歡的角落，因為樹中還藏著書本。

3年級蔡沂霏自從發現整間圖書館都是紙做的，還有許多紙製的裝飾品，而且擺放書籍的方式和一般圖書館不一樣，讓她很想每天進去閱讀。