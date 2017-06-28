燒稻殺病蟲？ 農民：豪雨倒伏燒稻消毒

農民為圖方便燒稻，但濃煙四散，造成道路能見度不足，影響交通。（記者陳冠備攝）

2017-06-28 19:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕南彰化近日陷入「白霧境界」，原來正值一期稻作收割期，不少農民採收後圖方便就露天燃燒稻草，其中通往二林鎮二溪路1天上午就有5至6起燒稻，用路人猶如陷入濃霧盲開，險象環生，消防隊還因此增加勤務，疲於奔命趕往滅火。農民表示，豪雨造成倒伏，會增加病蟲害，只能燒稻消毒。中區農改場表示，水稻倒伏因悶濕容易增加病蟲害機率，但是燒稻也會破壞土壤。

蔡姓農民指出，倒伏的水稻底層容易衍生病蟲害，而且割稻機無法直接將稻梗攪碎，若使用腐化菌反而會抑制二期稻的成長，因此用燒的比較快，還能增加土壤肥沃度。

去年拿下全國名米冠軍的米農陳格俊表示，種稻多年，沒聽過倒伏後要燒稻消毒的說法，倒是有些品種米稻草茂盛，割稻機無法攪碎，造成翻耕時土壤內阿摩尼亞氣體未揮發，會對二期稻生長產生影響，可讓農地乾涸數日，讓內部氣體散發就能改善。

中區農改場副場長高德錚表示，倒伏的水稻不透氣，如果不趕緊收割被高溫一曬，的確容易產生病蟲害，很多農民用燒稻方式一勞永逸，甚至認為是製造養分，其實土壤內的鈣、鉀成分也受影響，該區水稻成長會比較矮，也會提早結穗，更容易吸引鳥類啄食，得不償失。