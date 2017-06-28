違法賣菸給未滿十八歲青少年 全家超商開罰5萬元

2017-06-28 18:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕截至今年5月底，新北市衛生局2次查獲瑞芳區「香帥西服」及第4次查獲「全家便利商店（直營店）」違法供應菸品給未滿18歲青少年，分別裁罰3萬元及5萬元，並提報市府「公共安全聯合稽查小組」稽查，其中香帥西服涉及部分違建，經勸導，檳榔攤停止營業，不再販賣菸品。

據統計，104年全國的國中吸菸率為3.5%，新北為4.2%，全國高中職吸菸率為10.4%，新北為9.8%，105年全國的國中吸菸率為3.7%，新北為3.9%，全國高中職吸菸率為9.3%，新北為7.6%，顯見有逐漸下降趨勢。

衛生局健康管理科長林惠萍表示，瑞芳區「香帥西服」在門口搭建檳榔攤，連續2次查獲販賣菸品給未成年青少年，業者經勸導後，同意停止營業，並自行清除相關設施，違規行為累計2次，開罰3萬元；全家便利商店直營店今年以來被連續查獲4次違法販賣菸品給18歲以下青少年，開罰最重5萬元，應再加強員工教育訓練。

林惠萍指出，依菸害防制法規定，任何人不得供應菸品給未滿18歲的青少年，違者可處1萬元至5萬元罰鍰。新北市首次罰1萬、再犯罰3萬元，並提報由副市長侯友宜主持的「公共安全聯合稽查小組」會議，加強稽查消防、公安及違建，第3次罰5萬且公布商家資料，若違規商家涉及違建，將列為優先拆除對象。

全家便利商店表示，第一線同仁願意配合市府政策，但在販賣菸品時，部份消費者外表難以辨識，以致於誤觸地雷，未來會加強第一線人員的教育訓練，公司也會不定期抽檢，呼籲店舖提高警覺。

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