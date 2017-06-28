竹縣山區無預警停電 常見松鼠碰觸引發短路

2017-06-28 18:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕無預警跳電易引發民怨，新竹縣寶山鄉等鄉鎮因為山區樹多，活躍林間的松鼠，竟成為停電的常見主因；台電公司表示，新竹地區今年至少有22起停電事故，源於松鼠碰觸高壓導線而造成短路，但在安全前提下，工程人員都以最快速度修復。

台電新竹區營業處表示，鳥獸碰觸設備是常見的停電主因之一，如鳥、蛇、松鼠等，多發生在夏季的清晨或傍晚，其中新竹縣多個鄉鎮和竹市香山區多屬山區，屢傳松鼠爬到電桿上方，可能尾巴「掃到」帶電設備及桿上的金屬物件，造成線路接地，而導致開關跳脫。

台電統計，因松鼠碰觸造成的停電，新竹地區今年至少已發生22起，民眾常覺得不可思議，但現場都可看到感電的松鼠屍體，像是在寶山鄉，半數以上停電都源於松鼠碰觸。

台電維修部簡姓經理說，近幾年由於愛樹人士反對大幅度的修剪樹木，台電改採多次少量修剪，但也因此造成竹木碰觸設備的事故增多。不少民眾種樹卻未適時修剪，台電受到發包預算與人力限制，並無法維護完善。

另外，除了地勢高且空曠的地區，容易發生雷擊造成設備損壞而停電；設備在戶外受到風吹雨打，經年累月勢必會造成故障，工程人員若在線路巡視時發現異常，會主動安排時程停電維護，但有些外觀看不出來，只能等到壞掉停電才會知道。

台電提醒，民眾如果遇到無預警停電，可撥打1911，將24小時提供查詢服務。