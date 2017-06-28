竹市也不敵少子化 國中小新進教師甄選喊卡

新竹市也受少子化衝擊了！今年新竹市首度國中端與國小端都不辦新進教師甄選作業，就是因應少子化可能帶來超額教師的問題。（記者洪美秀攝）

2017-06-28 20:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國最年輕的城市，竟也遭到少子化衝擊！新竹市今年首度不再甄選國小新進教師，而去年國中就未甄選，教育處說，教師員額控管從5％增加到8％，因應少子化可能的超額教師安排，今年市府不辦新進教師甄選，提醒有意願參與教師甄試者注意。

教育處官員說，去年開始，國中端就不再甄選新進教師，沒想到今年國小也面臨同樣情況，不用辦新進教師甄選，主要原因是教育部已同意將各校教師員額控管從5％提高到8％，多數學校為因應少子化可能帶來的超額教師衝擊，控管新進教師員額，這種情況其他縣市早在3年前就出現，新竹市今年才首次出現國中端、國小端都不再辦新進教師甄選。

至於代理教師員額，教育處官員說，目前國中代理教師有56人，是正式教師的5.37％，國小代理教師有131人、佔7.1％，都在教育部核准的10％比例範圍內。

只是多數代理教師仍希望透過甄試成為正式教師員額，教學才較有保障，今年竹市未開放新進教師甄選，不少代理教師都很失望。

教育處官員說，市府除了持續控管教師員額，也會增加教師研習課程，讓老師多接受新教學資訊，教學不會僵化。

此外，值得注意的有趣現象，新竹市是全國最年輕的城市，市民平均年齡約37.5歲，這樣的情況也反映在竹市教師平均年齡較其他縣市年輕上，資料顯示，竹市教師國小平均年齡是40.26歲、國中教師是38.65歲，教師平均年齡為39.45歲，教師年輕化，師生受教關係較無代溝。