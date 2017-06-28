台中市警友會理事長交接 新任理事長:誓為警察後盾

2017-06-28 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警察之友會昨晚舉行會員大會暨卸、新任理事長交接典禮，主持交接的市長林佳龍表示，感謝卸任理事長林茂坤過去對治安交通及警友會的貢獻，也期許新上任的理事長賴文玉能承先啟後，帶領新的警友團隊共同與警察弟兄為治安、交通而努力！ 賴文玉則強調，將加強關懷6千2百多名官警，誓為警察後盾。

林佳龍致詞時表示，卸任理事長林茂坤在任期的4年中，對於中市警政工作的支持與協助不遺餘力，不論在推動各項治安措施節慶慰問或破獲重大刑案，都可以看到林理事長大力的支持與鼓勵，讓警民一家，同心協力，為中市治安工作一起努力打拚，這2年來，也看到警察局在各項重點指標不管在防阻詐騙、防制竊盜、重大刑案偵破及各項成績等都有亮麗表現且名列前茅，特別是春安工作連續2年名列「全國特優第一名」，林理事長也連2年頒發獎勵金100萬元鼓勵警察同仁的績優表現。

今日藉由這交接典禮，除感謝林理事長過去對治安交通及警友會的貢獻，也期許新上任的理事長賴文玉能承先啟後，帶領新的警友團隊共同與警察弟兄為治安、交通而努力！市警局長陳嘉昌則表示：回顧過去4年來，感謝警友會對警察工作的支持，例如春安工作加菜金的頒發、破案獎金的即時獎勵及因公受傷員警的慰問等等，適時激勵員警的工作士氣，作為警察人員工作上的強力後盾，警局全體同仁也一定會戮力從公，讓市民能在一個安全、安心的優質環境裡安居樂業，回饋大家的期待！

新上任的理事長賴文玉目前擔任鞋業企業公司負責人，事業有成且積極熱心公益，他強調，將加強關懷6千2百多名官警，成為警察最堅強而有力的後盾。