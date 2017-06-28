醫病》正子掃描結合超音波 有助甲狀腺癌診斷

2017-06-28 18:30

〔記者王俊忠／台南報導〕正子掃描是癌症分期與偵測復發的利器，但有些癌症沒有較高的葡萄糖攝取，單靠正子掃描不易檢出，需結合超音波檢查發揮加乘效果。成大醫院醫師表示，這兩年以正子掃描從二千多人中篩檢出一五六例有局部甲狀腺葡萄糖攝取結節，再經超音波檢查，診斷出十九例為甲狀腺癌。

成大醫院核子醫學部主任姚維仁指出，癌症連續三十五年蟬聯台灣十大死因之首，如能早期診斷出、正確分期，能獲得良好預後，通常癌細胞會有較高葡萄糖攝取，可全身掃描的正子掃描，會因此形成熱區，讓全身癌症無所遁形。

但如肝癌、腎臟癌與部分乳癌等並無很高的葡萄糖攝取；有高的葡萄糖攝取也不一定都是癌症，如發炎或良性腫瘤。這位核子醫學專家表示，為減少檢驗偽陽性或偽陰性的情況，須結合電腦斷層或超音波檢查。

姚維仁醫師說，成醫正子中心配備一部高階超音波儀，可協助正子掃描減少偽陽性與偽陰性，不必侵入性檢查，提高診斷正確率，發揮小兵立大功效果。過去兩年來，成醫正子中心為二四九一人做全身正子掃描，一九三三人是癌症患者、五五八人是做健檢癌篩。

姚醫師分析，二四九一例中有一五六例檢出有局部甲狀腺葡萄糖攝取結節，再經超音波檢查，其中十九例確診為甲狀腺癌。他認為，是否一定用正子掃描篩檢癌症？醫界仍有不同見解，他建議四十歲以上、有癌症家族史者可自費用正子掃描癌篩。