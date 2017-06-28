動物之家招志工 柯文哲蹓狗還嫌肥

2017-06-28 18:11

〔記者黃建豪／台北報導〕動物保護法零撲殺政策今年已上路，但台北市動物之收容量已逼近上限，屢次遭市議員點名人力不足，因此造成對收容動物照顧不周後，動物之家將志工招募觸角深入企業，今天下午舉辦號朝遛狗天使記者會，台北市長柯文哲亦到場宣讀志工宣言，並當起一日志工，牽著黑狗在動物之家外圍趴趴走，還邊戳弄狗下巴，邊嘲諷「好肥喔！」好心情都寫在臉上，但被問到是否帶回家養時，馬上拒絕，稱家裡沒地方養。

動保處指出，目前臺台市動物之家收容犬隻數量約為420隻，扣除60隻幼年和生病動物以及兇猛犬隻，每日約有360隻需要放風遛狗，但動物之家志工只有80名，若規畫犬隻上下午各遛15分鐘，以動物現有之家管理人員、行為訓練師以及現任志工服務時數，每日僅能遛70隻狗左右。

為此，柯文哲今下午也到場幫忙招募志工，柯說，動物之家現在的志工只有80名，目標是招募到175名，還是需要有人幫忙帶這些動物出來跑一跑，最好是能夠領養回去，不然裝在這裏面，有限的空間要裝這麼多狗。

柯文哲也提醒，要擔任志工，只有愛心是不夠的，還需要接受專業訓練，只是他不知道要訓練幾小時。一旁動保處人員提醒稱要60小時後，柯文哲顯著吃驚，但還是接著說，要有專業才能來帶領毛小孩，因為動物之家已經狗滿為患，還是要處理一下。

隨著柯文哲與台北市議會許淑華當起一日志工，換上背心後，各自牽著狗狗開始蹓，柯文哲牽起的黑狗個性活潑，但一暴衝就被柯強行拉住，許淑華牽起的狗則因為怕生，看到媒體包圍始終夾緊尾巴，甚至一度怕到不敢走路。

柯文哲邊蹓邊逗狗，不到10分鐘散步結束後，神情相當滿意。但媒體追問是否養狗時，柯文哲稱，上次養狗已經是國小時期，當時狗死掉後，讓他太難過了。