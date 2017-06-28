大林電廠環差通過 環團：若再崩塌環署負責

2017-06-28 18:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕台電「大林電廠更新改建計畫」環差今進行送環評大會審議，台電表示對於初審時環評委員所提意見或需補充資料，都已經遵照辦理，而以往都會到場發言的環團及居民，都未出席，最後環評大會決議通過此案。不過環團透過媒體表示，沒出席是因為灰心，環保署要讓它通過，未來再崩塌時就必須負責。

大林電廠既有機組已屆退役年限，台電因此提出更新計畫，內容包括燃煤機組更新改建以及輸電線工程，因部分土方數量及工程期程有異動而提出環差。但去年9月起陸續傳出傳出坍塌狀況，引發民眾與環團高度疑慮。

雖然上次會議時台電一再強調坍塌與環差問題並沒有關聯，與污水下水道的工程有關，且環委普遍都認為，坍塌狀況跟環差審查內容較無相關，台電該做的都做了，不過仍期望台電對於地層下陷的監測必須進行，也必須注意施工工法適用性，是否對土壤產生影響，或者影響連帶工程，建議以高標準進行施工。最後做出「建議通過」的決定，並應補充檢討相關工程方法後再提送環評大會。

此案屢次審查，環團及在地居民都到場表示質疑，但今一反常態無人出席，也引起參與會議人士的好奇，有環委認為，或許是疑慮都已經解除，也有環委說，大概是炮火都打完了。最後環評委員決議依據初審小組會議的建議，裁定此案通過。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英就表示，今天是因為灰心而不出席，環評委員不在乎居民面臨數次崩塌危險，要讓台電大林案過關，故不想花費高鐵來回車票到環保署再提意見，因為那也是狗吠火車。他們要求，以後環保署要負再崩塌之責任，因為數次提崩塌事實，台電推給污水管引起，無人確實會勘，置居民活於恐懼中，此潛盾工程若未確實觀察，若又發生工安事件，後果不堪設想。