第九屆澎湖書展開幕 中國貨品卡關立委協助

2017-06-28 20:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「兩岸合作」-第九屆澎湖書展，今日在澎湖縣政府文化局熱鬧開幕，由於中國運送書籍及展品，在基隆海關卡關，差點開天窗，所幸立委楊曜協助，終於順利展出，包括精選簡體字、繁體字圖書5000冊及玲瑯滿目的工藝品等。

今日開幕典禮，在澎湖箏樂團古典悅耳的樂聲中展開序幕，由文化局長曾慧香代表歡迎並致詞，中國福建參訪團30位成員由副團長、福建新華發行集團副總經理劉子華率隊福建出版業界人士訪澎，包括福建省出版工作者協會理事李玲、台灣圖書出版事業協會副理事長楊蓮福、福建新華傳媒發展有限公司總經理吳文錦，福建閩台圖書有限公司董事長陳飛等人。

劉子華副總經理在開幕典禮中致贈禮品，並贈送文化局價值新台幣5萬元的新書，我方則回贈珍寶珊瑚樹及感謝狀，最終由雙方貴賓共同剪綵，正式啟動今年兩岸文化交流盛事，再度為澎湖的兩岸文化交流，譜下新的一頁。本屆書展在金門、高雄、台中、澎湖、台北、馬祖6個展點舉行，澎湖為巡迴展的第4站。

澎湖書展展出了近一年來中國大陸出版的優秀圖書，尤其是閩版圖書，涵蓋旅遊、中國古籍、生活飲食、養生保健、文學藝術、漢語教學、兒童教育等。本屆書展還展出以“文房四寶”為主的文化用品及德化瓷器、福州三寶、民間藝術品剪紙等具有福建特色的文創產品。