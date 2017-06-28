愛牠就別捉牠 宜蘭市獨角仙盛產

宜蘭市獨角仙進入盛產期，大礁溪左岸堤防邊坡的光臘樹，能看見許多獨角仙交配繁殖。（記者林敬倫攝）

2017-06-28 18:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市獨角仙進入盛產期，大礁溪左岸堤防邊坡的光臘樹，能看見許多獨角仙交配繁殖，數量龐大吸引許多路過大小朋友駐足觀賞；宜蘭市長江聰淵表示，獨角仙是環境教育的最佳素材，但呼籲民眾愛牠就別捉牠，保護難得的自然生態。

每年的6月至9月份，是獨角仙的盛產期，有香甜枝液的光臘樹，是牠們最愛的棲息地，宜蘭市雪峰3路（大礁溪左岸堤防）一帶的堤防邊坡，種有一整排的光臘樹，近期就有許多獨角仙排在樹上覓食、交配，讓許多路過民眾駐足觀賞。

市公所為了富裕更多獨角仙，在當地設置復育箱，內涵獨角仙幼蟲最愛的腐質土，未來也將在市內五個獨角仙棲息地，設置復育箱，宜蘭市長江聰淵今也偕同宜蘭縣生態教育協會成員，至大礁溪左岸堤防邊坡，在光臘樹掛上「愛牠別捉牠」的標語，畔觀賞獨角仙的民眾動眼不動手，以免破壞生態。

宜蘭縣生態教育協會理事長藍惠珍表示，獨角仙是益蟲，幼蟲會把腐質土吃完，排出的糞便是有機肥料，對生態與農業都有很好的幫助，為了生態永續，希望民眾愛獨角仙就不要捉牠回家，讓更多人有機會欣賞這美麗的昆蟲。

江聰淵表示，獨角仙的出現，代表宜蘭市的水質好、環境好，市公所致力於復育獨角仙的工作，一方面提供民眾在室內進行低碳環保的生態旅遊，一方面也提供市內學校進行環境教育的好素材，也建議民眾，能以拍照、文字紀錄的方式觀察獨角仙生態，千萬不要捕捉，以保護這難得的自然生態。