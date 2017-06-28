官方LINE始祖 粉絲數屈居第3 台南市府有話說

2017-06-28 20:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕網友公布全國各縣市政府官方LINE粉絲數排名，率先開設台灣第1個公部門LINE官方帳號的台南市，竟被「貼圖」打敗，落後於桃園市、台中市，屈居第3名，拚人數「矮一截」！

當時推動官方LINE「祖師爺」的台南市新聞處長、現任民政局長陳宗彥說，網友加入官方LINE，取得免費貼圖後可能又退出，下載粉絲數只是表面數字，真正實際使用人數只有管理後台最清楚，台南市官方LINE雖然沒有貼圖可下載，但人數持續穩定成長。

官方LINE粉絲數前3名，分別是桃園市超過362萬人、台中市逾218萬人、台南市有106萬餘人。網友分析，台中市政府LINE有出免費石虎貼圖，人數原本70萬人，單日一舉破百萬，宣傳2018台中世界花博奏效。

台南市政府官方LINE於2012年11月15日首播，當時是僅次於日本首相官邸，全球第2個公部門LINE官方帳號，也是台灣第1個公部門LINE官方帳號。

陳宗彥表示，台灣使用網路社群工具與時俱增，各有不同屬性與功能，不用花錢的免費貼圖，夠炫夠俏當然很討喜，拿來宣傳有一定效果，但也不見得適合每個人，而且免費貼圖上架還要額外支付LINE費用，或是設計付費貼圖上架與LINE拆帳。

陳宗彥認為，公部門官方LINE價值取勝於實用性訊息，內容、次數與頻率3大要素，吸引網友下載有效使用，台南首創官方LINE奠定模式，後來其他縣市也循此跟進與LINE合作，台南立下「先驅地位」永遠不會被超越。