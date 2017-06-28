竹縣專責醫院 仁慈失智共同照護中心揭牌

2017-06-28 19:24

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣推估約有2500名失智患者，湖口鄉天主教仁慈醫院接受衛福部委託，擴大辦理長照2.0、家庭醫師整合照護計畫，今天更爭取成立「新竹縣失智共同照護中心」，將推動以社區為基礎的創新服務。

剛過20歲生日的仁慈醫院，101年成立新竹縣唯一的失智症中心。中央長照10年2.0專案計畫，將服務對象擴及50歲以上失智者，仁慈醫院與全國68個單位競爭，獲得衛福部評審青睞，成為新竹縣失智共同照護中心主責醫院，今天上午揭牌。

仁慈醫院院長張達人說，台灣邁入高齡化社會，65歲以上長者有8％失智，相當於13位老人中，可能就有一人是失智患者；仁慈醫院失智症中心以醫療、長照雙軌並進，規劃瑞智學堂，兼顧患者的體力、腦力與社會力，同時也關注病患家屬，提供相關資訊及轉介等支持服務。

包括副縣長楊文科、衛生局長殷東成、社會處長田昭容、天主教新竹教區李克勉主教、湖口鄉長林志華及多名民意代表與會，醫院志工神采飛揚地表演太鼓，並演出失智話劇，宣導初期症狀。

楊文科說，新竹縣推估有2500名失智患者，是家屬、社會的沉重負擔，仁慈醫院成立竹縣第一家失智共同照護服務中心，將有助於失智者在不同階段的診治、醫療 、諮詢、轉介、追蹤，建構失智的安全社區環境。