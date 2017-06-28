馬公第一漁港轉型遊艇港 議員籲保留中油油槽

位在馬公第一漁港中油油槽，已成為馬公港出入門戶地標。（記者劉禹慶攝）

2017-06-28 17:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公港中油空油槽，位在海運出入門戶，多年來已成為主要地標，由於馬公第一漁港已轉型為遊艇港，恐將遭到拆除遷移；澎湖縣議員陳慧玲在議會定期會請命，建議予以保留，並如同高雄港的駁二特區一樣活化利用。

由於馬公第一漁港，已由澎湖縣政府旅遊處公開招商成為遊艇專用碼頭，鄰近漁船加油站及中油儲油槽也有拆除遷移之議。但馬公港第一漁港油槽已歷史悠久，早已成為進入馬公港的重要地標，是眾多澎湖人對於馬公港的記憶，也是很多遊客對馬公港的重要印象，相當具有歷史意義。

陳慧玲表示，馬公港中油空油槽見證馬公港的風華，在加油站遷移後如果能保留空油槽，將使馬公港市發展足跡時間凝結。應該將它注入創意靈感使其重獲新生，並塑造馬公港新的地景藝術，如同高雄港的駁二特區一樣。可作為藝文空間及景觀台，也能成為地景裝置藝術，保留澎湖人對於馬公港的歷史記憶。

今日議會質詢中，陳慧玲建請縣政府在接收第一漁港中油設施時爭取保留空油槽，僅拆掉現有圍牆開放空間，解放人與海港的距離；再將空油槽內部活化利用為藝文空間，油槽頂上作為觀賞馬公港船舶進出的景觀台，五座空油槽外表則融合馬公港文化將之妝點成為海洋地景裝置藝術，永遠保留澎湖人的馬公港記憶。