新北少年隊追查8失蹤兒少 竟有4人已不幸往生

2017-06-28 18:47

〔記者何玉華／新北報導〕嬰兒時期就被販賣的小平與小安（化名），多年來都在不知情的情況下，以另一個身分生活，但原身分應入學未就學被列入失蹤兒少追尋多年，直到今年初移由少年隊偵辦，才找到已被收養的兩人，幸運的是生活照顧無虞；另有4例則是在幼兒就遭遇不測，警方追查後才讓冤情昭雪。

小平與小安因未入學國中而被列入中輟對象追查，經少年隊多方查找，6月初DNA鑑定出爐，確定小平、小安就是尋找的失蹤兒；高風險家庭服務管理中心主任解佩芳說，市府從103年針對應入學未就學、戶籍逕遷到戶政事務所、未接受預防注射等行蹤不明的18歲以下兒少，成立跨局處「用心網助平安守護」專案比對和查找機制，每季召開會報，總計清查出3099名行蹤不明兒少，尋出2735人下落，確認安全無虞，仍有356名由各局處比對資料及訪視中。

解佩芳說，有8人找不到資料移由警方偵辦，小平、小安是最後找到的2人，之前找到的6人中，有4人往生多年，包括媒體曾報導3歲6個月大的白瑞勇，100年6月因尿床被父親白嘉文毆打、重摔致死，棄屍基隆七堵垃圾堆，因103年查無入學紀錄，瑞芳警分局展開尋人，才在去年5月揭發這起悲劇。

還有2007年被父親江文吉打死的3歲女娃「恩恩」，屍體被埋在土城山區7年才被發現，後來比對資料發現，「恩恩」的弟弟「小漢」也是行蹤不明的八人之一，原來早在2008年才10個月大時，就已經被江文吉打死。

市長朱立倫今（28）天公開表揚尋獲八名失蹤兒少的瑞芳分局、新莊分局、少年警察隊及婦幼警察隊，期待持續主動發掘需要協助的兒少及家庭，讓孩子平安成長。