看好商機 屏東新站未來將有膠囊旅館

屏東新站未來可望有膠囊旅館。（記者羅欣貞攝）

2017-06-28 17:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕看好新火車站商機，大帝興業公司繼在屏東投資太平洋百貨後，也取得屏東、潮州站商場經營權，預計投入3億元打造生活休閒購物空間，最快可趕在明年暑假前營運，此外，第2階段也將在屏東站2樓引進膠囊旅館，每晚千元有找，盼吸引更多國內外旅客停留屏東。

屏東新站、潮州新站在104年啟用，台鐵統計，105年度平均每日在屏東、潮州站進出旅客達2萬6248人，較10年前大幅成長，看好未來商機，大帝興業公司與台鐵合作2站的商業空間開發案；其實，大帝興業對屏東市場並不陌生，其所投資的太平洋百貨屏東店，在地經營20年，年營業額達20至25億元。

初步規畫，屏東站將配合屏東縣政府推廣一鄉一特色物產，畫出160坪空間，提供屏東33鄉鎮市特產展售，同時引進在地老牌餐飲名店、伴手禮等；至於潮州站將規畫成貨櫃屋餐飲文創市集，以創新吸引青少年族群，打造出名符其實的「潮」站。

太平洋百貨屏東店副總經理郭惠凰表示，屏東站商場約2千坪，分布在1、2樓，初步分2階段營運，第1階段明年啟用，至於2樓將引進廣受背包客歡迎的膠囊旅館，約設60到80個床位，會在第2階段設置，營運時間未定，但會盡快，至於潮州站商場位1樓，佔地約1千300坪，分為2區，除了市集，還有多功能婚宴廳；2站合計引進100多家店舖。

屏東站和潮州站商場預計投入3億元進行規畫與營運，目標為每年近4億元營業額，另創造1千人以上就業機會；業者表示，若能順利在3個月內點交，可望在明年暑假前營運。