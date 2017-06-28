5月來台旅客負成長 學者：下半年可望黑轉紅

2017-06-28 17:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局公布今年5月份來台旅客人數，5月來台總旅客達82.2萬人次，較去年同期負成長6.84％，成為今年第4個外客來台負成長的月份，學者分析，由於中客不來效應去年下半年才開始發酵，今年則是完整年度的衰退期，平均每個月都維持約4成的減幅，因此對比去年同期才會有明顯差距；預估中客減幅可望縮小到2成，加上非中客人數持續成長，下半年總旅客人數成長可望再度由黑轉紅。

據統計，今年1到5月份只有4月總旅客人數較去年同期成長，尤其港澳貢獻最多，較平常月份增加8萬多人，主要是今年復活節連續假期恰好落在4月初，帶動出遊人數成長。由於去年復活節假期落在3月底，因此相較之下，今年3月港澳客明顯減少，較去年同期減少24.77%，但倒過來說4月就表現出色。

今年5月份來台旅客仍以中客廿萬人次為最大宗，較去年同期負成長38.31％，其次則是東南亞16.9萬人次，比去年同期成長33.94%、日本14.6萬人次，比去年同期增加0.52％、韓國7.9萬人次，比去年同期成長24.06％；其中韓國5月成長率24.06％、中東負成長12％，都是今年以來最低。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，今年中客人數平均每個月都有約4成的減幅，維持在20萬上下，但因為去年上半年中客尚未開始變化，兩相比較之下差距就變得很大，但中客減幅有限，目前也未傳出進一步限縮動作，預估今年仍有200萬人次。

黃正聰進一步表示，早期中客占總旅客人數超過4成，去年中客來台人數351萬，降至3成左右，同時非中客旅客占718萬，且餅開始變大，預估今年中客占比下降至2成左右，非中客可望上看800萬人次，占總旅客人數8成；因此今年總觀光客要破千萬人次仍不是問題，但要打平去年的1069萬人次恐要加把勁。