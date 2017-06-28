中彰投分署安排青年學子暑假下鄉 服務偏鄉學童學習創客及進行職涯規劃

2017-06-28 19:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中彰投分署「青年職涯發展中心暨TCN創客基地」，將於7至8月舉辦6梯次的「職涯志工服務團暑期服務營隊」，分署長陳瑞嘉今日主持授旗典禮，將有43位大專青年及高中職生，將在暑期前進偏鄉，為偏鄉小朋友帶來新知識。

為了讓偏鄉學童及早認知職涯規劃的重要性，中彰投分署規劃「職涯志工服務團暑期服務營隊」，安排青年學子深入偏鄉，提供學童們職涯觀念及創客體驗。

此次職涯創客志工暑期服務隊成員有中山醫大、台中科大、逢甲大學等大專院校生共43人，還有彰化高中、二林工商、北斗家商等高中生5人，以上共48名青年生力軍將前往台中東勢、彰化社頭、南投集集、仁愛等偏鄉學校服務。

中彰投分署表示，此活動希望能將職涯觀念的重要性以及創客體驗向偏鄉推廣，青年志工們將藉由紙燈籠、水轉印馬克杯、3D列印筆等DIY課程的實作，讓孩童了解成為一個「創客」並不需要高科技的設備，生活中的各種元素材料信手捻來，都能成為創意與夢想的實現。

此外，將由專業師資帶動活動與對談，讓學童及早認知職涯規劃的重要性，及早訂下目標。

中彰投分署分署長陳瑞嘉28日主持授旗典禮，同時給予青年志工們鼓勵，陳瑞嘉表示，非都會地區的資源較為不足，期許服務隊成員能利用暑期活動，將青年職涯發展之概念與實作之基礎技術，帶入偏鄉地區並分享相關資源給在地青少年學子，以協助其早日奠定職涯方向。