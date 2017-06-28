談長庚醫師出走潮 柯文哲：冰山一角爆發

2017-06-28 17:10

〔記者黃建豪／台北報導〕桃園林口長庚醫院爆發急診室醫護人員出走潮，曾是台灣大學醫院醫師的台北市長柯文哲今天受訪時說，這只是冰山一角剛爆發出來，其實最大問題是整個台灣的分級轉診制度失敗。

柯文哲指出，台灣的國民生產總值（GDP）只有4.7，可以全民健保，老實來講，過去是壓榨醫護人員的勞力，血汗醫院啦，他自己在台大當過醫生。

柯文哲說，台灣的分級轉診制度失敗，所以大家都往大醫院擠，以大醫院的急診室來說，長庚當然是更誇張，台大急診就是隨時都有150人等著住院，這是制度面問題。