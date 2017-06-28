恆春、布袋締結姐妹鎮 兩個鎮長竟是鄰居玩伴

2017-06-28 17:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春鎮與嘉義縣布袋鎮，今天在恆春鎮公所正式締結姐妹鎮，除了增進雙方農漁產業及觀光發展的交流，兩個鎮長竟都出身恆春，從小就是玩伴及舊識，更讓這項盟約增添不少故事。

恆春鎮長盧玉棟說，布袋鎮長陳鳳梅也在恆春出生長大，兩人老家住處鄰近，雙方家長還是世交，兩人在恆春及嘉義都是民代出身，更同時競選鎮長並當選，連串巧合讓兩個鄉鎮很有緣份。

盧玉棟表示，老天給了兩個鎮長許多巧合，締結姐妹鎮後，希望兩鎮的農漁產品能共同推廣，觀光旅遊聯合規畫行銷，創造更多人潮到訪。