媽祖婆「李麗華」 南方澳漁港旁守護外籍漁工

在南方澳漁港旁守護外籍漁工的幕後英雄「李麗華」（右一）（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-06-28 23:12

［記者簡惠茹／宜蘭報導］2013年全國第一個屬於外籍漁工的職業工會，在宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港旁成立，幕後推手就是李麗華，李麗華曾經在台北市政府工作，看到外籍漁工工作權欠缺保障，毅然決然投入為他們組織工會，她今年獲選為全球防止人口販運英雄，從美國總統川普女兒伊凡卡手中接下獎狀。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華總是背著一個大背包，裡面裝滿了外籍漁工勞動權益相關資料，厚厚的一疊拿出來，細數台灣政府欠了這些外籍漁工多少權益和保障，往往南方澳和台北兩頭跑，甚至飛到歐洲參與歐盟的會議。她曾說過，希望藉由國際力量，讓台灣政府重視外籍漁工的勞動環境，不要再讓他們備受苛刻。

外籍漁工在漁船上被毆打甚至死亡的事件層出不窮，李麗華不斷為他們發聲，去年印尼籍「境外聘僱」漁工Suprianto，疑似在屏東東港漁船工作被虐待致死，以及今年又有菲律賓籍漁工被毆打，甚至差點在漁船上被推下海，她持續召開記者會，就是為了讓社會大眾重視這些為台灣賣命的外籍漁工的勞動權益。

為了調查印尼漁工死亡的真相、讓境外聘僱漁工獲得基本保障，李麗華更親自到印尼向漁工家人和同船船員詢問當時情況，甚至帶回第一手的影片證據，可是李麗華日前受訪時無奈的搖頭表示，漁業署還是遲遲沒有作為，資訊不夠透明、政府單位又放任不管，只會讓仲介上下其手，根據國際組織統計，台灣境外聘僱漁工約十六萬人，這些漁工權益在台灣卻不被重視。

李麗華不只挺身而出為爭取外籍漁工的權益，她也細心關懷漁工們在台灣的生活，由於許多外籍漁工到了冬天連外套都沒錢買，但是冬天海上的作業環境更加寒冷嚴苛，因此她連續好幾年發起為漁工募集冬衣的活動，每到冬天，她就會在工會辦公室整理從全台各地募來的外套和禦寒衣物，然後一件一件送到漁工手上。

今年勞動節，李麗華更在南方澳成立東南亞文化中心，她希望外籍漁工們休息時，能在台灣這塊土地上有個可以聚會的場所，雖然他們長年在南方澳這地方來來去去，但是其實跟居民接觸很少，希望不只外籍漁工，台灣人也可以到這個地方聽他們表演、唱歌，吃吃他們家鄉的料理，讓彼此更認識對方，也能更欣賞不同國家的文化。