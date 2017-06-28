南迴醫院發起人徐超斌請辭 地方反應兩極

2017-06-28 17:02

［記者陳賢義／台東報導］計畫籌建台東南迴醫院的達仁鄉衛生所醫師、排灣族籍的徐超斌月初閃辭公職，轉任衛福部台東醫院特約醫師，盼藉由「自由之身」不再綁手綁腳的籌設南迴醫院，消息傳出震驚地方，有病患憂心無處看診，但也有人認為徐返鄉守護族人的初心已變，反應兩極；徐超斌表示，會爭取南迴線巡迴醫療醫師的工作，望能持續為為族人看診。

「傳聞」因積勞成疾而中風的徐超斌是在91年6月3日到任，僅17天就陞任達仁衛生所主任，103年1月1日因推動在地公共衛生不力，經台東縣政府撒換主任資格降調駐院醫師，而期間為了推動籌建南迴醫院而聲名大譟，曾有一對姊妹花聯手慷捐2000萬元，但因基金會籌設不符規章遭舉發而退還。

徐超斌為人風趣，但也招惹不少閒言，感情世界、酒後問診等事件都曾引發異論，但徐強調「我不是神，也要吃飯和大便」不願多談。左手右腳中風的徐超斌曾在2010年獲得過醫療愛心獎，由於精通母語，部落族人不耐到市區看診的舟車勞頓，徐也因而成為族人最信賴的醫師。

由於南迴地域狹長，涵蓋太麻里、金峰、大武及達仁4偏鄉，遇重大傷病患就醫總得大費周章，甚至釀成憾事，徐超斌因而發想籌建南迴醫院，族人滿心期待，外界也熱情響應，但推動了7年之久，卻傳出徐閃辭，族人譁然又憂心。

「不是說要守護故鄉嗎?怎麼會這樣。」聽聞徐另謀他職的消息，林姓婦人滿是不解，強調早已習慣給徐醫師看診，突離去又不見接替醫師，真的不知該怎麼辦。另也有人樂觀其成，邵姓婦人就說，與其因公職而綁手綁腳，不如換得自由身，全力的籌設南迴醫院及募款。

徐超斌說，辭去現職，比較不會受到一些公部門的規定綁手綁腳，也較能去做一些更多以前不便去做的事情，建院還差1億元，會再爭取巡迴醫療回鄉服務鄉親，更期盼各界踴躍捐款支持南迴醫院。台東縣衛生局副局長陳信憲表示，徐是在本月初請辭，經縣府核准於7月3日離職，將公告招聘醫師接任。