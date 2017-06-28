竹市客家鄉親生活據點 關東市場將變身客家文化會館

2017-06-28 18:31

［記者洪美秀／新竹報導］位在新竹市關東地區的關東市場，將改造為客家文化會館，新竹市文化局已獲客委會補助4005萬元，要進行關東客家主題市場改造計畫，包括建築物立面改善、內部各樓層空間活化再利用、市場周邊動線規劃及環境改善，還會新設導覽指示牌，預計兩年內完成，成為竹市的客家文化會館。

文化局表示，關東橋地區是竹市傳統客家聚落，經訪談調查，此區客家人口比例高，擁有客家文化、信仰、美食，而關東市場更是客家族群日常生活及採買的重要據點。

這幾年因竹科園區帶來工作機會，吸引大量新興人口入住關東橋地區，文化局希望整合傳統客庄及新興社區的需求，將關東市場整併，規劃各樓層空間，提供採買、閱讀、親子、社區等多元功能，讓在地居民可以重啟對關東市場的歷史記憶，新住戶能夠融入在地社區，還可認識、學習客家文化。

文化局表示，這項改造工程規劃關東市場大樓1樓為客家主題市場，2樓作為烹飪教室，3樓設立客家圖書館及兒藝中心，結合4樓的客家會館，內部樓層會整併規劃，包括外牆、入口意象及交通動線，也會重新規劃。

未來週末假日親子可以一起到會館參與各項課程及活動，如客語故事屋、繪本教學等，並結合周邊關東及科園國小，推動客家市場小學計畫，像在1樓採買新鮮食材後，到2樓學習製作客家美食料理，讓小朋友融入客家庄、認識客家，成為竹市在地的客家文化推廣中心，且結合周邊客庄景點，像金山寺、風空聚落等，成為特色。

文化局表示，竹市有13萬名客家族群，文化局除獨立成立「客家事務科」，也期盼「關東客家主題市場改造計畫」兩年後完成，發揮客家文化精神。